大佬谈行业未来：新业态 新技术 新制造 新零售

我们清楚地知道，这世界上唯一不变的，就是“变化”，世界将会一直这样运转下去，并且运转地越来越快，充满越来越多的不确定性。但是，我们仍然可以从当下看未来，新的业态正在形成，新的技术正走向落地，各行业正经历着一场前所未有变革。

科技往往让时代的发展不知不觉却翻天覆地。

在2017中国时尚行业CIO协会年会上，阿里巴巴商家事业部产品总监渐疯的一段话让我感触颇深。他说，5年之前，诺基亚在中国手机总出货量仍居第一、腾讯弄了个微博正在和新浪微博打一场胜算不大的仗、乔布斯还活着、iPhone4S还没发行、叙利亚还是一个富有的国家、卡扎菲还统治着自己的王国......

细思极恐，仅仅5年时间，我们好像换了一个世界，多少人吐槽着库克的iPhone7，苹果体验店排长队购买的果粉却依旧没有减少，诺基亚的命运辗辗转转凭借砸核桃的智能手机不知道是否还可以赢得消费者芳心，腾讯的微信、新浪的微博各走一路、各有千秋，奥巴马乌丝变白发，潸然泪下地发表告别演讲，71岁的地产大亨特朗普成了美国总统......

我们清楚地知道，这世界上唯一不变的，就是“变化”，世界将会一直这样运转下去，并且运转地越来越快，充满越来越多的不确定性。但是，我们仍然可以从当下看未来，在不确定性中窥见确定性。新的业态正在形成，新的技术正走向落地，各行业正经历着一场前所未有变革。

新业态：跨界、转型、创新

2016年，越来越多“沉睡的狮子”开始苏醒，睁开眼睛去接受自己面前的全新世界。信息技术的革命、产业的升级、消费者需求的倒逼，使得原本“泾渭分明”的不同产业开始走向融合，全新的商业模式改变了人们的生活方式，新的业态也开始形成。

无疑，转型创新成为企业未来唯一的出路，中国中钢集团公司信息管理中心总经理李红认为，2017年对于企业而言，信息化任务的关注重点应从“云计算”转变到“数字化转型”，期间，适应“数据化转型”新要求就是第一道难关，能否尽快从传统的“建系统”思维转变到“管数据”思维，考验技术上的敏捷性和管理上的跨界能力，仅仅“由谁提出大数据应用需求”就是一个纠结的话题。而对于企业信息化掌舵者CIO而言，职务的使命也从“使能者”转变成了“赋能者”，这要求CIO能够兼备技术与业务能力，交付新能力、新模式和新平台。

变革的时代对于企业及其管理者的要求越来越高，有的企业张扬拓荒，有的企业断臂自救，无论方式如何，这都是勇士。能在如此“苛刻”的环境中寻谋到一条适合自己的出路，需要极大的决断力和战略能力。正如诺华集团企业服务中心负责人/大中国区CIO高建雄所说，“中国的企业还需要更深的底蕴，去尽铅华的理论研究，和浮躁散去后寂寞的拓荒者的心。而要将科技引入纵深，还需要国家给基础研究提供沃土，将创新从生产力转为国力。”

新技术：AI产业化、VR场景化

除了国家的支持，将科技引入纵深，非常重要的还在于行业的应用。2016年，有两大技术最受关注，一是AI，二是VR，但更多的还停留在舆论引发的“高烧效应”，行业应用都有所欠缺。

先说说AI，AI的发展需要三大能力的支撑，即算法、算力和数据，从算法上来看，因为其本身是开放的，所以企业对于算法的获取是相对容易的；从算力上来看，云计算的兴起、GPU计算的发展、以及一些面向人工智能的专用硬件架构的出现起到了非常关键的推动作用；而相对于算法和算力，数据的获取是比较难的，因此，它也将成为决定企业接下来AI能力的关键所在。当然，无论是数据的获取，还是AI的产业化，都需要“取之于行业，用之于行业”，进入2017年，随着技术的愈加成熟，AI将如同空气、水一样渗透到各行各业中，形成产业化发展，并重塑未来的数字商业格局。

再看看VR，2016年被称为VR元年，但是从整体上来看，VR的发展有热度，但还缺少深度，市面上的VR产品都基本上“大同小异”，如何在行业场景应用中增加交互性就变得尤为重要。伊美尔集团总裁助理张岩表示，零售企业可以通过VR提供购物服务，房地产行业可以通过VR提供房产的虚拟体验，医疗行业可以通过VR把术后的效果在术前展现等等。包括3D扫描技术的出现，如果能和VR进行很好的融合，各行各业都将出现天翻地覆的变化。

传统迎合创新，新兴落脚实体

是的，各行各业都在技术的推动中发生着天翻地覆的变化。归于过去的，我们往往喜欢称之为“旧”，归于现在和未来的，我们则称之为“新”，而马云在2016年云栖大会也提出了新制造、新零售、新金融、新技术、新能源“五大新”，许多人对此说法各执己见，但所幸多数企业都已经意识到了变革的紧迫性。

在过去的一年，中国实体经历了再一次的下滑，但随着美国提出了“再工业化”战略、重塑实体制造业，我国中央经济工作会议也明确提出，要着力振兴实体经济，强调质量提升、创新驱动、品牌建设，倡导“工匠精神”。同时，随着许多企业被挤出了泡沫之外，互联网行业的发展也渐渐从缓。佳农投资控股（集团）有限公司CIO姜磊认为，在2017年，“实体经济”和“虚拟经济”之争，“线上”与“线下”之争，“互联网”与“创新”之争的博弈将会变得不再重要，“线上”与“线下”走向融合才是大势所趋，企业之间比拼的最终还是“创新”与“守旧”、“高效”与“低效”、“封闭”与“融合”。

一味喊口号“虚张声势”的时段似乎已经过去，企业从浮躁开始重回理性，逐渐意识到，传统企业迎合互联网大势、互联网企业落脚实体，踏踏实实走好每一步，寻觅一条适合自己发展的出路，这才是经济市场的未来。