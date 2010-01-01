金牌厨柜：用工业化柔性定制智能解决方案搞定厨柜定制行业难题

厨柜行业有着天生的“个性化定制”基因，每一套厨柜都属于不同用户，需要为每一个客户进行按需测量和设计。因此，要解决个性化需求和规模效益两者之间的矛盾，就必须让信息化贯穿测量、设计、下单、生产、运输和安装的整个定制化服务过程。

“我们是全国首批通过国家工信部两化融合管理体系贯标的企业，你根本想不到，一个这么传统的厨柜企业怎么会把信息化应用的这么深入！”厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”）董事长助理&信息管理部总监张九兵这样感叹，略带一点自豪，“最近几年，金牌厨柜每年的复合增长都在30%-40%，在整体经济下行、各行各业都在想着怎么维持生存的大环境下，金牌厨柜还能取得骄人的逆势增长成绩跟金牌厨柜这几年的信息化战略不无关系！”

厦门金牌厨柜董事长助理&信息管理部总监张九兵

厨柜行业有着天生的“个性化定制”基因，每一套厨柜都属于不同用户，需要为每一个客户进行按需测量和设计，这种复杂且小批量的定制生产，也意味着定制厨柜行业就没有传统大规模制造行业的低成本优势。因此，要解决个性化需求和规模效益两者之间的矛盾，高效率地满足金牌厨柜每天数以千计的个性化定制订单，就必须利用信息化手段，让信息化贯穿测量、设计、下单、生产、运输和安装的整个定制化服务过程。

信息化关键三步走：ERP系统、协同平台、GIS系统

2005年，金牌厨柜信息化起步，引入ERP逐步实现了对订单、生产、物料、财务等的一体化管理。进入2010年，金牌厨柜成为国家863计划“木竹制品模数化定制”课题的主持单位，这在很大程度上刺激了公司内部数据的采集和挖掘。在这期间，金牌厨柜上线了协同平台，不单单实现了企业内部OA的审批，还对上下游供应链的交付时间进行了有效的计划和管理，缩短了产品交期。同时，定制化产品的客户都迫切想及时了解订单的处理进度，金牌厨柜通过网上商城、微信等对所有订单的处理过程进行了透明化，使得客户能够实时了解订单的处理进度。

虽然2010年张九兵才正式加入金牌厨柜，但从2005年企业信息化起步时，他就已经开始介入，并参与到了金牌厨柜整个信息化布局规划中。这使得他不仅对于企业的信息化了然于胸，同时对于企业业务也非常熟悉，对行业趋势的发展也洞若观火。

随着互联网的发展，越来越多的消费者习惯在购买之前先通过互联网渠道了解产品，再进行体验。因此，如果线上线下任何一个环节的体验没有做好，就很容易造成客户因为不满意的网上评价而流失。

针对于此，金牌厨柜2016年初启动了工业化柔性定制智能解决方案(GIS)项目。据介绍，GIS信息化系统由大数据分析系统、在线设计系统、移动互联网应用、敏捷供应链平台、车间数控系统、数据采集系统六大模块集成，从前端的精准广告投放、客户管理、定制厨柜设计到后端的排料生产、供应链管理及售后服务等，信息化贯穿了企业的每一个部门、每一个流程。

数据是企业与用户“沟通”的最好方式

张九兵表示，在过去的一年，GIS项目都在按计划有序推进，预计到2017年4月就会完成线下所有设计师的设计系统部署，线上部分也将在6、7月份上线。在线平台完善之后，不仅内部数据能够通过云平台得到共享，企业也能更容易地通过数据采集系统获取消费者的需求信息，并进行大数据分析对其提供精准服务。

厨柜行业的服务线非常长，要从导购、设计、测量、生产到安装的所有环节和资源都围绕客户进行，提升客户的满意度，就需要对他们有足够的了解，而最好的“沟通方式”就是数据。由于从2005年开始，金牌厨柜的订单就都通过信息系统进行处理，因此后台已经积累了数百万的数据。

此外，金牌厨柜在线服务平台还对接了京东、天猫等主流的流量入口，通过在互联网平台的精准投放进行引流，目的就是在第一时间就能够让有厨柜定制需求的客户全面了解相关信息。据张九兵介绍，在这一平台的背后有一大批在线设计师为客户提供服务，当客户进来后，他们就能根据客户提供的信息提供相应的设计方案。随后，这一服务需求就会进入客户服务总线，调动就近的服务资源，按照设定的服务流程给客户提供服务，包括几个小时内跟客户取得联系、几个小时内上门测量，几个小时出效果图等等具体的事项，我们都有条约规定。”

对于产品，金牌厨柜的互联网中心会针对已经购买商品的客户进行调研，把收集的信息通过大数据分析平台进行统计和分析，指导下一步产品的研发、工艺的改进等等，从而为企业管理和业务协同提供依据。

由条形码连接起整个生产过程

据张九兵介绍，未来，所有产品模型、设计方案和产品生产、加工、工艺信息都会放在云端，设计师能从云端直接下载获得最新的产品信息和设计方案，并且共享自己的设计方案，生产线智能设备也能快速地获取产品工艺信息。

当客户订单生成之后，GIS就会自动调取订单模块所对应的工艺信息，所需要的材料、零部件、尺寸等都一目了然，随后提交到智能化工厂。在生产过程中，金牌厨柜实现了信息系统和机器设备的打通，全程进行自动化控制生产，并且每一个零部件都贴有条形码身份信息，当不同的部件被分到不同的生产线上，相关机器设备系统通过扫描条形码，就可以自动控制加工工艺，进行裁切、打孔、封边等。

这整个生产过程都由条形码连接起来，这些条形码包含了产品的全部信息，如订单号、规格、材质、工艺等等，保障了信息数据的准确性。而如上所说，客户还可以通过商城、微信端口登录查“监督”自己的订单生产进度，大大提升了用户的体验。

“总而言之，金牌厨柜发展到今天，基本上每一个战略决策都会考虑信息化因素，从最早的时候支撑业务需要，再到现在带动着整个行业的发展，信息化的作用日益凸显。相信那些信息化布局较早的企业，都已经尝到了其中的‘甜头’。无论接受与否，信息化既是战略工具，也是战术工具；是公司管理创新、精细化管理、提高管理水平的需要，是市场竞争的需要，更是公司打造核心竞争优势的需要，它将影响企业未来战略的制定。因此，企业也要全面认识企业的发展阶段，制定合适的信息化战略”张九兵说。