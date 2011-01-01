东南汽车：用智能化制造系统打造“看得见”的生产线

近两年来，消费者的个性化需求对制造业生产的灵活性和高效性提出了相当高的要求。加之生产规模的扩张，企业管理急需向精细化转变。因此，东南汽车开始布局智能化制造系统，实现生产过程的管控和优化，提升生产效率、降低成本，并保障生产安全。

“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。”

胸怀着“鹏起东南，飞翔世界”梦想的东南（福建）汽车工业有限公司（以下简称“东南汽车”），坐落在福州的闽侯青口镇，由福建省汽车工业集团有限公司、台湾裕隆集团旗下中华汽车、日本三菱汽车三方合资，在这里建厂已经20余年。

从福州市区驱车前往闽侯青口镇，一路想着，20多年前这里还是一片荒地的模样，脑中闪现的是庄子的《逍遥游》。

信息化应用覆盖所有关键业务场景

1995年，东南汽车选择在福州“安营扎寨”，当时福州汽车工业的基础还很薄弱，也不具备市场辐射的区位优势，因此许多业内人士都对此表示“唱衰”。而在21年后的今天，东南汽车已经成为了强大的磁场中心，原先在台湾与中华汽车长期合作的30余家汽车配套配件厂家纷纷随它而来迁至青口投资区，在这里形成了占地近200万平方米的东南汽车城。

对于汽车整装企业而言，对上下游供应商的协同能力也决定了其竞争力。除了目前汽车城中的40多家主要零件供应商，东南汽车在全国还有100多家配套配件合作商，因此，整个供应链条的有效协同和快速响应变得尤为关键。这也是东南汽车多年来如此重视企业信息化建设的原因。

东南汽车咨询组经理李永斌日前在接受ZD至顶网记者采访时表示，东南汽车看重的是工业化和信息化在企业运营过程中的融合发展，根据不同发展时期的业务需求，信息化也会做出相应的调整。但是，企业的整体IT规划始终不会纯粹为了创新而创新，不会为了做IT而做IT，基本都是业务需求驱动的。

东南汽车咨询组经理 李永斌

早在2013年，东南汽车就被评为福建省首批信息化和工业化深度融合示范企业，眼下它的信息化系统已经覆盖了研发、采购、生产、销售、财务、人事等企业所有的业务场景，实现了集成化、协同化、服务化、智能化和移动化。

针对内部员工，东南汽车通过办公自动化、企业知识管理、信息共享平台和BI，实现了从生产、销售、计划到财务的一体化以及企业决策管理的智能化；针对合作企业，东南汽车将供应商作为自己的“外延企业”，通过SCM平台与合作企业的ERP系统的无缝对接，使得生产计划信息、物料计划信息、物料采购信息、生产实绩状况等数据的透明无缝传输，从而实现了整个生产价值链的一体化；针对客户，东南汽车通过PVCIS（生产价值链协同集成平台及其应用）系统的实施，与DMS（经销商管理）中的市场需求预测模块及MPS（主生产计划）系统集成整合后，不仅能够对客户订单的全生命周期的动态控制和全过程追踪，同时也能及时获取消费者数据，从而提高对市场需求变化的快速反应能力，满足消费者的要求，实现多品种、小批量、复杂的柔性生产。

智能化制造系统推进精细化管理

而近两年来，随着新兴的信息技术与制造业的进一步融合，全球产业竞争格局也重新洗牌。市场越发的多变，消费者对品质和个性化的需求也越来越高，这对制造业生产的灵活性和高效性提出了相当高的要求。同时，随着年轮辗转，东南汽车生产线上的设备也面临着老旧、故障等诸多问题。加之随着东南汽车的生产规模的扩张，给生产经营活动和旧的信息化系统都带来了很大的挑战，企业管理急需向精细化转变。因此，近两年来，东南汽车开始布局智能化制造系统，实现生产过程的管控和优化，提升生产效率、降低成本，并保障生产安全。

其中，非常重要的一步就是生产信息、设备状态的可视化。据介绍，东南汽车的智能化制造系统分为感知层、网络层、应用层、管理层四个层面。通过摄像头加传感器（包括光电传感器、位置传感器、压力传感器、无线传感器），使得设备之间得以互联互通，东南汽车生产线上的信息就能够在人机界面的屏幕上显示，包括设备状态以及生产数据，从而进行数据采集。数据采集之后，通过网络传递到应用层和管理层进行数据的分析和管理，对于设备而言，当某个部分出现问题，系统就会快速定位、及时报警并指导异常处理和改善；对于生产数据而言，经过分析，最终会连接生产决策系统为生产计划提供依据。

“此外，在人员管理方面，通过将人力资源系统的记录转到生产线中，结合车间的RFID，我们也在尝试做人员管理的智能化和精细化，从而更好地进行工作协调和排产。”李永斌表示。

据了解，目前东南汽车已经建有4个数据处理中心、4个WEB服务器、3个生产控制中心和6大功能系统。李永斌表示，现下，东南汽车智能化制造整套系统的大体框架已经搭完，接下来就是根据业务应用的需求，在细节上再做进一步的优化，最终实现整个生产线系统之间的打通。

定制化、智能化尝试产品创新

作为产研一体化的企业，从创立初期以产品导入为主的研发1.0时代，逐步跃升至完全正向自主研发为主的研发3.0时代，当下，东南汽车坐拥“东南、三菱”两大品牌，产品线覆盖了轿车、多功能乘用车、轻型商用车及微型客车等多个领域。近年来，更加大了自主研发的力度，在产品创新上不断寻求突破。

随着汽车行业市场的日益成熟，传统的大规模“造车”方式也开始被改写，以宝马、奥迪为代表的汽车企业逐步试水汽车定制化。而早在2013年，东南汽车就考虑过完全定制化，在定制化体系下，客户可以通过虚拟的3D场景选配设计专属的汽车，而设计后的图纸经转到研发端会选择和判断可行和不可行的部分，最终再传到到销售和售后生产端。在李永斌看来，汽车定制化的成本非常高，对研发和生产的压力也很大，因此更多地出现在高端车型中。但是，东南汽车对此也并没有全盘否定，而是开始尝试有限定制。所谓的有限定制，就是在譬如颜色、车型、音响等相对更易于实现的方面进行定制，从而满足客户的个性化需求。

除此之外，东南汽车在产品的智能化和交互性方面也在不断创新。通过车联网系统，为消费者提供智能化的体验。目前，该系统已经能够进行云语音识别，车主可以通过语音控制实现复杂的输入操作，比如导航、听音乐、通讯、收音机等等。同时，包括车辆的定位、油耗、保养等信息，该系统也能实时地反馈给车主。这样的一系列信息，经过系统对接回传到后台，企业还能通过数据分析，进一步了解客户，进而提供更全方位的服务。