东南汽车：用智能化制造系统打造“看得见”的生产线

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至顶头条
“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。”
胸怀着“鹏起东南，飞翔世界”梦想的东南（福建）汽车工业有限公司（以下简称“东南汽车”），坐落在福州的闽侯青口镇，由福建省汽车工业集团有限公司、台湾裕隆集团旗下中华汽车、日本三菱汽车三方合资，在这里建厂已经20余年。
从福州市区驱车前往闽侯青口镇，一路想着，20多年前这里还是一片荒地的模样，脑中闪现的是庄子的《逍遥游》。
1995年，东南汽车选择在福州“安营扎寨”，当时福州汽车工业的基础还很薄弱，也不具备市场辐射的区位优势，因此许多业内人士都对此表示“唱衰”。而在21年后的今天，东南汽车已经成为了强大的磁场中心，原先在台湾与中华汽车长期合作的30余家汽车配套配件厂家纷纷随它而来迁至青口投资区，在这里形成了占地近200万平方米的东南汽车城。
对于汽车整装企业而言，对上下游供应商的协同能力也决定了其竞争力。除了目前汽车城中的40多家主要零件供应商，东南汽车在全国还有100多家配套配件合作商，因此，整个供应链条的有效协同和快速响应变得尤为关键。这也是东南汽车多年来如此重视企业信息化建设的原因。
东南汽车咨询组经理李永斌日前在接受ZD至顶网记者采访时表示，东南汽车看重的是工业化和信息化在企业运营过程中的融合发展，根据不同发展时期的业务需求，信息化也会做出相应的调整。但是，企业的整体IT规划始终不会纯粹为了创新而创新，不会为了做IT而做IT，基本都是业务需求驱动的。
早在2013年，东南汽车就被评为福建省首批信息化和工业化深度融合示范企业，眼下它的信息化系统已经覆盖了研发、采购、生产、销售、财务、人事等企业所有的业务场景，实现了集成化、协同化、服务化、智能化和移动化。
针对内部员工，东南汽车通过办公自动化、企业知识管理、信息共享平台和BI，实现了从生产、销售、计划到财务的一体化以及企业决策管理的智能化；针对合作企业，东南汽车将供应商作为自己的“外延企业”，通过SCM平台与合作企业的ERP系统的无缝对接，使得生产计划信息、物料计划信息、物料采购信息、生产实绩状况等数据的透明无缝传输，从而实现了整个生产价值链的一体化；针对客户，东南汽车通过PVCIS（生产价值链协同集成平台及其应用）系统的实施，与DMS（经销商管理）中的市场需求预测模块及MPS（主生产计划）系统集成整合后，不仅能够对客户订单的全生命周期的动态控制和全过程追踪，同时也能及时获取消费者数据，从而提高对市场需求变化的快速反应能力，满足消费者的要求，实现多品种、小批量、复杂的柔性生产。
而近两年来，随着新兴的信息技术与制造业的进一步融合，全球产业竞争格局也重新洗牌。市场越发的多变，消费者对品质和个性化的需求也越来越高，这对制造业生产的灵活性和高效性提出了相当高的要求。同时，随着年轮辗转，东南汽车生产线上的设备也面临着老旧、故障等诸多问题。加之随着东南汽车的生产规模的扩张，给生产经营活动和旧的信息化系统都带来了很大的挑战，企业管理急需向精细化转变。因此，近两年来，东南汽车开始布局智能化制造系统，实现生产过程的管控和优化，提升生产效率、降低成本，并保障生产安全。
其中，非常重要的一步就是生产信息、设备状态的可视化。据介绍，东南汽车的智能化制造系统分为感知层、网络层、应用层、管理层四个层面。通过摄像头加传感器（包括光电传感器、位置传感器、压力传感器、无线传感器），使得设备之间得以互联互通，东南汽车生产线上的信息就能够在人机界面的屏幕上显示，包括设备状态以及生产数据，从而进行数据采集。数据采集之后，通过网络传递到应用层和管理层进行数据的分析和管理，对于设备而言，当某个部分出现问题，系统就会快速定位、及时报警并指导异常处理和改善；对于生产数据而言，经过分析，最终会连接生产决策系统为生产计划提供依据。
“此外，在人员管理方面，通过将人力资源系统的记录转到生产线中，结合车间的RFID，我们也在尝试做人员管理的智能化和精细化，从而更好地进行工作协调和排产。”李永斌表示。
据了解，目前东南汽车已经建有4个数据处理中心、4个WEB服务器、3个生产控制中心和6大功能系统。李永斌表示，现下，东南汽车智能化制造整套系统的大体框架已经搭完，接下来就是根据业务应用的需求，在细节上再做进一步的优化，最终实现整个生产线系统之间的打通。
作为产研一体化的企业，从创立初期以产品导入为主的研发1.0时代，逐步跃升至完全正向自主研发为主的研发3.0时代，当下，东南汽车坐拥“东南、三菱”两大品牌，产品线覆盖了轿车、多功能乘用车、轻型商用车及微型客车等多个领域。近年来，更加大了自主研发的力度，在产品创新上不断寻求突破。
随着汽车行业市场的日益成熟，传统的大规模“造车”方式也开始被改写，以宝马、奥迪为代表的汽车企业逐步试水汽车定制化。而早在2013年，东南汽车就考虑过完全定制化，在定制化体系下，客户可以通过虚拟的3D场景选配设计专属的汽车，而设计后的图纸经转到研发端会选择和判断可行和不可行的部分，最终再传到到销售和售后生产端。在李永斌看来，汽车定制化的成本非常高，对研发和生产的压力也很大，因此更多地出现在高端车型中。但是，东南汽车对此也并没有全盘否定，而是开始尝试有限定制。所谓的有限定制，就是在譬如颜色、车型、音响等相对更易于实现的方面进行定制，从而满足客户的个性化需求。
除此之外，东南汽车在产品的智能化和交互性方面也在不断创新。通过车联网系统，为消费者提供智能化的体验。目前，该系统已经能够进行云语音识别，车主可以通过语音控制实现复杂的输入操作，比如导航、听音乐、通讯、收音机等等。同时，包括车辆的定位、油耗、保养等信息，该系统也能实时地反馈给车主。这样的一系列信息，经过系统对接回传到后台，企业还能通过数据分析，进一步了解客户，进而提供更全方位的服务。
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