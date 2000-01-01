 走进李宁，共探全渠道如何重塑企业价值

日前，北京时尚行业CIO联盟组织了一场走进李宁的信息化交流沙龙活动，数十位时尚界信息化负责人同聚李宁，探寻李宁公司十多年的信息化战略与建设历程，并近距离交流了全渠道零售和数字化转型等问题。

自2010年以来，随着互联网渗入各行业并开始发酵，大多数传统品牌商都在经历一场艰难的变革。从传统的批发模式向零售业务转变，从粗放低效的管控到精细化的管理，从单渠道销售到多渠道甚至全渠道营销。作为传统实体零售和民族品牌的代表企业，李宁公司由于过往几年的快速扩张，导致库存积压，从2012年到2014年连续3年出现亏损。此后又通过大刀阔斧的数字化变革，仅用了1年时间便扭亏为盈，在业界引起了普遍关注，并成为转型的标杆。

日前，北京时尚行业CIO联盟组织了一场走进李宁的信息化交流沙龙活动，数十位时尚界信息化负责人同聚李宁，探寻李宁公司十多年的信息化战略与建设历程，并近距离交流了全渠道零售和数字化转型等问题。

打造数字化门店，为消费者创造全渠道业务体验场景

从2000年开始，李宁便从ERP系统开始着手信息化建设，十多年来，紧随业务的发展步调，在信息化管理方面也下了不少功夫。据李宁集团IT总监朱远刚在活动中介绍，李宁的信息化建设经历了三个阶段，一是从2000年到2006年的基础能力建设阶段，二是从2007年到2011年的快速提升阶段，三是从2012年到2016年的变革阶段。

李宁集团IT总监 朱远刚

“尤其是从2012年以来，我们遇到最大的挑战就是向零售业务做变革，这并不是一件容易的事情，但我们始终在不断尝试，譬如通过预测生产计划系统平台对门店预期销售和商品组合进行预测和计划管理、通过工业协同平台提升供应链的响应速度、通过全渠道会员平台实现线上线下库存订单的共享等等。”朱远刚表示。

从去年开始，李宁在数字化转型中的步子越迈越扎实，充分利用IT手段直接提升企业的业务效率、降低成本、优化流程管理。具体看几个数字，2016年李宁公司的营业收入为80.15亿，截至目前线下有6000多家门店，线上业务也持续高速发展，去年已经占公司整体业务比例的12%。

在这样的成绩单背后，李宁的做法是以销售为导向落实数字化战略，其中的关键就在于连接消费者。“作为IT部门，我们会更多地把重心放在产品体验、服务体验以及运营效率提升中，打造数字化门店，为消费者创造一个完整的全渠道业务体验场景。”

在李宁看来，全渠道是零售模型下的重要一环，核心在于获取用户购买习惯数据。因此，基于数字化门店中的门店Wi-Fi、探针技术、RFID设备，加之第三方数据服务，李宁正不断采集消费者数据，并对消费者做标签、做行为分析，最终形成消费者画像，为大数据分析和预测做准备。最终，李宁公司希望通过推行单店订货的方式，拉近与消费者的距离，并实时监察零售情况，实现及时补单、推出快速反应产品。

中台阵型——支撑新零售的最佳业务架构

在公司内部，李宁搭建起了一个相当于中台的全渠道平台，以保证线上下单，线下门店或仓库发货。目前，该模式下订单数量为每天上千单。

作为“新零售”和“中台”概念的提出者，阿里巴巴自身在2015年底也启动了中台战略。阿里中间件首席架构师古谦在活动中介绍了阿里IT部门如何配合企业转型，以及阿里中台架构对于零售企业的价值。





首先，看一下阿里巴巴的Aliware企业级互联网架构，中台是介于IaaS层和业务应用层之间的共享服务层，囊括了会员中心、商品中心、库存中心、营销中心、物流中心等，与DaaS层、PaaS层共同构成了公共服务层。

古谦表示，支撑新零售的最佳业务架构便是“中台阵型”，新零售建设的目标是生产智慧化、系统数据化、营销社会化、产业生态化，关键就在于以客户为中心，在数据驱动下重塑商业生态体系，最终目的是实现精准服务。而“中台阵型”就是通过打造统一、共享的电子商务、客户关系管理、渠道管理等平台，从独立的烟囱式建设不断向“厚平台、薄应用”模式发展，对外创新、应变、开放、高并发并且可扩展，对内严禁、规范、集中、可追溯并且可深挖。

阿里中间件首席架构师 古谦

“通过业务中台与数据中台，就能够实现企业数据闭环，大数据分析的结果能够及时反馈到业务生产系统中，驱动业务运营。同时，作为中台的接口层，数据服务中心通过将分析型数据包装为标准服务接口，还能满足前端系统对业务型分析数据的调用需求，降低对服务引擎的频繁调用。”

在古谦看来，“中台架构”是面向未来的架构，随着应用的不断增多，更多的服务沉淀到平台上来，还能不断完善平台功能，给企业带来的价值也将不断提升。

共享服务模式下的IT建设实践

通过采用阿里互联网架构，按照“厚中心、薄应用”的理念，大连华信计算机技术股份有限公司（以下简称“大连华信”）打造了统一的共享服务中心，全面改造了企业内的各业务域应用系统。

大连华信共享服务总体架构

“大连华信在特步实施的IT转型的策略是‘总体规划，分步实施；小步快跑，快速迭代’。从去年到今年，我们的工作侧重点在于推动以用户为中心的零售转型、保持鞋服平衡发展，实现线上线下融合发展。通过构建私有云平台，完成互联网架构下全渠道运营平台的搭建。同时，不断将分散到不同领域的零售相关业务系统整合到全渠道统一平台中。”大连华信架构师李兴春表示。

大连华信架构师 李兴春

李兴春认为，打造全渠道平台的关键在于统一商品、库存、订单、结算、会员和营销，而中台阵型恰恰满足的就是企业这方面的需求。据他介绍，接下来，大连华信还将持续优化云平台服务功能，优化整合可向云端进化的核心业务系统，打造以业务共享为中心的开放式云平台。深化推广服务化，实现服务与业务的充分融合，充分发挥共享服务价值。使信息化能支撑在大数据环境下企业的快速决策与分析。使数据中台和业务中台能够互动影响，真正成为驱动企业不断创新发展的内在基因，打造企业级生态圈。

最后一公里，打造高效透明的物流管理

在此过程中，物流被视为打造全渠道、连接消费者的“最后一公里”。近年来，随着许多企业线上业务的大规模拓展，如何来构建能够应对快速增长业务的物流体系也成为企业所关注的焦点。

据oTMS VP张志琦在活动上介绍，作为企业信息化的最后一块拼图，oTMS服务所关注的，就是通过分析业务整体架构帮助企业构建物流网络，同时通过oTMS的平台选择高效合适的承运商，使得企业的物流网络能够随着业务的高速增长而高速增长。

oTMS VP 张志琦

“在全渠道模式下，企业订单的类型变得越来越多样化，经销商发货、门店发货、电商发货、门店调货、退货物流等渠道并行。因此，oTMS构建了一个打通运输全链条的平台，即一站式运输服务平台，通过无缝集成O2O/快递等各类服务商系统，提供一站式管理，把货主、物流公司、司机、甚至最终的收货人真正连接在一起，实现在途全程可视化监控，有效共享信息，实时提供透明化、全程化的在途信息。“

张志琦表示，“oTMS倡导的透明化不仅是信息透明，还包括信息透明后得到的更大价值。比如运输管控稳定以后，反向将RDC的库存有效降低，帮助企业高效管理；比如通过KPI指标设定、客户评价构成运输供应商的整体考核要素；比如通过监控报表推送，做到主动管理等等。”

举例来说，经过 oTMS-EC解决方案的实施，李宁全线打通了B2B、B2C和O2O等多种类运输需求，在全渠道物流信息化的道路上也迈出了坚实的一步，从而最终实现全渠道供应链管理一体化。

未来的任何一家公司都会是一家IT公司

无论如何，未来IT与企业“命运”的关联将更加紧密，从供应商管理、产品研发设计、生产、库存管理、门店管理、物流配送，再到消费者反馈、营销管理，整个闭环皆离不开IT的支持。

对于李宁而言，在整个渠道变革的过程中，从电商、门店到物流重塑了企业的生命模式并取得了漂亮的成果，2016年，李宁通过全渠道中台完成的订单超过5%，线上电商整体超过了10%，仅双十一单天销售额就超过了2亿。而这倚赖的正是IT所释放的价值。

正如朱远刚所说，未来的IT就是业务，未来的任何一家公司都会是一家IT公司，如果公司不能具备IT应用能力，在未来的竞争中必将处于弱势。数字化转型，这只是开始，未来，李宁要打造的必是一个数据化运营的品牌。