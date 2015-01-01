NVIDIA深度学习学院在世界智能大会“开班”，200余名学员参与并获证书

6月28日，由世界智能大会组委会、天津市滨海新区人民政府主办，英伟达中国（NVIDIA）和至顶网承办的“技术培训·深度学习”在天津“开班”。本次培训为期一天，依托于世界智能大会的平台，聚焦人工智能和深度学习，由NVIDIA认证讲师对学员进行课程培训。

6月28日，由世界智能大会组委会、天津市滨海新区人民政府主办，英伟达中国（NVIDIA）和至顶网承办的“技术培训·深度学习”在天津梅江会展中心“开班”。本次培训为期一天，依托于世界智能大会的平台，聚焦人工智能和深度学习，由NVIDIA认证讲师对学员进行课程培训，旨在帮助开发者、数据科 学家、工程师和研究人员开启训练、优化和部署神经网络，从而解决多种学科方面的现实问题，例如自动驾驶、医疗、消费者服务和机器人等。

培训当天，英伟达市场总监及深度学习学院认证讲师侯宇涛、英伟达深度学习培训专职讲师刘军、英伟达开发者社区经理赵阳阳，先不仅介绍了深度学习如何帮助开发者解决人工智能技术和其他多种学科面临的现实问题，还讲解了如何通过DIGITS进行图像分类、目标检测，如何使用TensorFlow进行图像分割。200余名国内人工智能开发者、天津市企业相关技术从业者，以及天津各高校学生参与了此次课程，并获得了由英伟达深度学习学院（DLI）颁发的技术培训资格证书。

NVIDIA中国区高级市场总监 刘念宁

NVIDIA中国区高级市场总监刘念宁在致辞中表示，本次课程是面向深度学习的零基础入门培训，更侧重于让学员通过动手实验亲身体验深度学习的工作流程，包括数据管理、模型设计和训练、应用优化和部署动手实验课程基于最新的AI framework，深度学习、软件和GPU技术。课程分为线上线下两种渠道，采用进阶形式，不断加深知识难度。

英伟达市场总监及深度学习学院认证讲师 侯宇涛

英伟达深度学习培训专职讲师 刘军

英伟达开发者社区经理 赵阳阳

“我们发现，现在每个行业都在讲人工智能。传统ICT的从业人员在人工智能技术部分的培养还是欠缺的，同时，很多公司都在疯狂的寻找人才，稍微懂一点的人马上就会被抢光。前几年GPU编程的从业人员手边也许一两个工作机会，到了现在很多公司都在抢这样的人才。”刘念宁说道，“这也是NVIDIA开设这一培训课程的原因，目前，NVIDIA深度学习学院(DLI)在北京、上海、广州、深圳、成都、西安等地都已经开设了线下课程。去年，共计有10000人参与了NVIDIA的深度学习培训。今年，深度学习学院(DLI)还将教授100000人深度学习技术和应用。”

的确，身处一个经济高速发展、技术快速更迭的时代，经过60年起起伏伏的发展，人工智能这两年来再次成为焦点，并且被认定在这一轮发展中将能够真正进入到产业应用中，推进产业的变革。因而AI人才也势必成为各大技术企业的必争之地。也正因如此，AI人才的培育和储备也将成为未来企业的核心竞争力之一。