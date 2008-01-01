“火力全开”迈向数字化零售，李宁公司做对了哪些事？

作为传统实体零售和民族品牌的代表企业，李宁公司由于过往几年的快速扩张，导致库存积压，从2012年到2014年连续3年出现亏损。此后又通过大刀阔斧的数字化变革，仅用了1年时间便扭亏为盈，在业界引起了普遍关注，并成为转型的标杆。

自2010年以来，随着互联网渗入各行业并开始发酵，大多数传统品牌商都在经历一场艰难的变革。从传统的批发模式向零售业务转变，从粗放低效的管控到精细化的管理，从单渠道销售到多渠道甚至全渠道营销。

作为传统实体零售和民族品牌的代表企业，李宁公司由于过往几年的快速扩张，导致库存积压，从2012年到2014年连续3年出现亏损。此后又通过大刀阔斧的数字化变革，仅用了1年时间便扭亏为盈，在业界引起了普遍关注，并成为转型的标杆。

前端连接消费者，在全国布局数字化门店

李宁公司在前几年所面临的困境并不是个例，当消费者成为主导市场趋势的主要因素，这对于企业的市场洞察力和需求响应速度的要求也大大提高，如若不能迅速做出反应，就很有可能成为被淘出去的那粒沙。

根据英特尔实验室关于零售业未来的分析报告显示，现在消费者购买路径已经变得更复杂，他们几乎都是7*24小时全天候联网，每一刻都有可能产生购物，同时，这一系列购物可能来自于不同设备。因此，依托技术的优势，将线上线下有机结合起来，无疑将是增加用户忠诚度、提升购物体验最行之有效的手段。

于是，在线下，从去年开始，李宁公司把很大的精力放在了实体的改造上，打造全方位的数字化门店。“目前，李宁公司已经在全国布局了700多家数字化门店，并且计划在今年完成1000家门店的改造。”李宁集团IT总监朱远刚日前在接受记者采访时表示。

据他介绍，这700多家门店主要集中在一二线城市，除了基础的POS机、Wi-Fi网络，在这些数字化门店中，还配有探针、RFID、摄像头等感应设备。此外，顾客在门店中还可以通过pad及其它数字化设备实现全渠道下单，一方面提升了公司库存的使用效率，另一方面也给消费者提供了更好的体验。

“我们希望通过这样的方式能够了解消费者偏好，以及他们对商品的反馈情况，为产品研发、商品上市组合调整和业务运营提供依据，也让消费者能够享受到更有针对性的产品和更优化的体验。”朱远刚说。

通过“中台”，打造全渠道零售

另一方面，在线上李宁公司从2008年就已经涉足电商业务，并且成为其收入来源中非常重要的一部分。据朱远刚介绍，2016年全年李宁的电商收入同比2015年上升了约90%，占李宁品牌收入的14.3%

而为了给消费者提供从线上到线下一致性的产品和服务，2015年李宁公司开始着手从库存、订单、会员、服务和体验等各方面整合和打通线上线下业务，布局全渠道。

在这一过程中，要对接线上销售和线下店面POS等前台系统，以及后端的ERP、零售运营、WMS、TMS等平台和系统，李宁公司搭建了一个相当于中台的全渠道平台，将跨系统的资源都整合到这一中台上来，并建立了专门的团队，负责全渠道业务推进和运营管理以保证实现线上线下库存、订单和会员权益的共享统一管理。

通过这一全渠道零售平台，李宁实现了从线上线下门店全渠道销售和发货体验并会在今年实现线上预约线下试穿和提货、线下试穿线上购买和社交媒体分享等全场景的打通。

李宁公司正借助这样一个平台，为消费者创造一个全渠道完整全生命周期的体验，重构人货场，打造多渠道之间统一的产品、价格和服务。

有强大的“后盾“，才有靠谱的商品决策

当然，数字化门店和全渠道运营都仅仅是企业数字化运营的中一环，为了实现全方位的数字化转型，李宁公司还基于SAP HANA和Hadoop建立了能够实时分析终端零售数据的大数据分析平台。

结合线上线下的交易信息、数字化门店采集的数据，以及与第三方合作采集的数据，李宁公司“描绘”出消费者画像，并基于大数据分析平台的算法模型，一方面要实现对不同消费者及地区的差异化营销和个性化跟踪服务，去做精准营销；另一方面，也要通过对消费者需求进行预测，帮助公司更好地进行了产品规划设计、单店组货分析、匹配产品需求与供应链生产计划。

这一过程中，SAP HANA作为一款基于内存计算技术、列式存储等多项创新技术的软件产品为李宁公司数据分析的实时和高效提供了强有力的支持。而英特尔至强处理器提供的更高性能、更高计算密度，以及对海量内存的支持是HANA得以成功部署、普及和输出实时分析能力的关键。

“基于需求分析和建议结果，我们未来会逐渐用‘看货会’的方式替代传统的‘订货会’模式。也就是通过智能产品规划给到每一个门店商品组合的建议，门店负责人在看货会上只需要根据自己的情况做微调，选择符合当季潮流的货品SKU，而不需要关心商品组合结构和数量是什么样子的。”朱远刚说。

经过看货会以及前期的产品组货分析，就可以确定每个门店季度上市新品的产品组合和需求量，作为后端供应链生产计划排产和分析的依据，提升整个供应链的周转效率和响应速度。

下一步走，瞄准商品定制与智能制造

据朱远刚所说，接下来，李宁公司将进一步利用内部和外部的大量数据，通过机器学习等人工智能技术，建立客户360度视图，做出客户画像和标签，实现自动化决策，提升针对于消费者的精准化营销和服务体系，并根据消费者反馈不断更新和升级企业产品。

而在未来要实现更好的服务和体验，形成企业竞争力，商品定制也将是李宁公司所考虑的重要方向。“虽然现在个性化定制还没有成为市场主流，但我们已经着手做一些尝试性和准备性的工作。”

在李宁公司看来，商品定制是基于整个的行业需求，通过模块化产品平台，将所有产品部件进行模块化、标准化，并不断完善产品种类，完善系统支持平台。“如何通过电商平台和店铺支持全渠道消费者的自助下单，支持供应链的自动或者半自动产品备料生产，打造柔性的供应管控，在此基础上实现订单模块化、产品备料和排产调度，满足定制化供应生产，将成为企业需要提前考量的问题。”朱远刚表示。

从本质上来看，智能制造的实质是通过全链条、全生产线、全周期的数据化而获得更智能、更高效的产品和服务提供能力。在这个过程中，企业需要强大的计算力、需要智能的大数据分析平台，而作为技术的提供者，英特尔不仅拥有用途广泛的计算引擎、基于软件定义基础设施（SDI）创新理念的数据中心技术，还有非常成熟的大数据应用平台和丰富的行业实践经验，这些能力，在未来无疑将成为推动中国制造业实现智能化的强大引擎。



