 记录了一代人生活的海尔，能否记录一代制造企业的数字化创新？

上周，在第三届世界互联网工业大会之际，至顶网与数十位来自全国各行各业的企业CIO一同走进海尔，参观了海尔文化展以及创新生活展展馆。随后，海尔集团首席信息官/首席数据官殷皓还与大家一起探讨了海尔的转型实践，以及数字化时代CIO的角色创新。

“海尔是青岛的符号，也是青岛的骄傲。对于青岛人来说，海尔已经成为了一种生活，一种习惯，一种寄托，一种情怀。”有青岛的朋友这样对我说。

其实，对于很多老青岛人来说都有这样的感触， 30多年来，海尔陪伴了很多人的成长，它的产品记录了一代青岛人的生活，在很多情况下，海尔甚至可以代表青岛。而如今，海尔已经走向美洲、澳洲、欧洲、中东非，成为青岛甚至是中国的一张名片。

上周，在第三届世界互联网工业大会之际，至顶网与数十位来自全国各行各业的企业CIO一同走进海尔，参观了海尔文化展以及创新生活展展馆。随后，海尔集团首席信息官/首席数据官殷皓还与大家一起探讨了海尔的转型实践，以及数字化时代CIO的角色创新。

用空间语言讲述30多年的海尔故事

在由世界和中国家电史、海尔现代生活馆、创新展示区、未来之家等几个部分构成的创新生活展展馆里，不仅收藏了海尔在不同时期生产的产品，还模拟日常的生活轨迹，展示了海尔面向未来生活场景打造的智能家居产品和解决方案。

包括能够一键操控所有家电家居产品的智能管控中心系统、3D试衣魔镜、为老年人量身打造的厨电设备、为小孩精心布置的儿童间等等。

穿过上图的“代码墙”，一行人来到了海尔的文化展展馆，这里是由过去海尔的模具车间车间改造的，通过极具时空感的空间语言展现了大量的历史资料、照片、实物、文献和视频，从借款救厂，到耳熟能详的砸冰箱事件，再到走出国门，面向全球化的互联网战略转型……一幕幕历史场景随着参观路径映入眼帘。

像极了一位“大叔”用他低沉的声音，在讲述过去30多年里的经历和故事，故事里有心酸的日子，有转角的柳暗花明，有大胆的尝试，有不会枯竭的创新灵魂。

创新一直是海尔发展的原生力，这让他在每一次时代的转折点上都能够快速踩上时代的节拍。

“人单合一”管理模式的探索

据殷皓介绍，如今，海尔在全球已经拥有10大研发基地（其中海外8个）、24个工业园、108个制造中心、66个营销中心和14,3330多个销售网点，形成了设计、制造、营销“三位一体“的网络布局。

海尔集团首席信息官/首席数据官 殷皓

然而，它也已经不单单是一个传统的家电制造企业，除了家电之外，其业务板块还囊括了物流、金融、地产等等。殷皓说，未来海尔的每一个产品都将变成一项服务和体验，让用户和海尔之间持续产生粘性。而随着这一系列战略和理念的转变，海尔的内部管理也经历了新一轮的颠覆和变革。

海尔并不排斥变化，反而对于变化一直“乐在其中”。从创立至今，它已经经过了名牌战略、多元化战略、国际化战略、全球化品牌战略，以及如今的网络化战略五个发展阶段。

为了适应不同时期的战略发展要求，其管理体制也在不断调整和创新。2005年，海尔正式提出了“人单合一模式”，从企业、员工和用户三个维度进行战略定位、组织结构、运营流程和资源配置领域的持续动态变革，形成了互联网企业的创新管理模式。经过多年的探索，2012年海尔又将“人单合一双赢模式”升级为“人单合一2.0——共创共赢生态圈模式”，最终目的是实现共创共赢生态圈的多方共赢增值。

“经过12年的探索，人单合一模式始终是以人的价值创造为主线的，根本上是把传统的管理模式从管理业务变成管理人，让人去驱动业务发展，自发性地为企业创造价值。”殷皓指出。

基于这样的模式，海尔内部的每一个企业应用团队，如财务、人事、法务等等，无一例外都能够单独支撑集团各个产业线的运营。每个部门都可以成为一个独立的服务团队，服务于集团，甚至服务于外部。

借助IT把“人治”变成“数治”

换而言之，“人单合一模式”把每一位员工都变成了自己的老板，把管理的文化变成了自驱动的文化。在这样一个日益扁平化的组织架构中，要让管理效益得到体现，让员工实现自我管理，就必须要借助于工具，把“人治”变成“数治”。

举例来说，对于IT团队自身，所交付的结果就要从原来的功能交付变成以产品交付为核心，并把用户价值作为目标，支持互联网时代的快节奏变化，同时能够动态调整“质+量”的指标体系，把数字化体系作为主要的管理手段。

而这对于IT架构的挑战是巨大的。

为此，海尔集团内部形成了共享的IT体制，在不同的业务模块中都有独立的IT部门支持，但同时，这些IT部门之间又是打通共享的，既满足产业对新技术的需求，又能够横向整合共享资源。

在此基础上，海尔的IT布局主要围绕四个方面展开，一是云战略，包括混合云、公有云及私有云；二是信息安全，包括在建信息安全的授信以及对整体规范流程的投入；三是大数据，包括统一分析平台和数据存储管理平台的搭建；四是全方面的数字化运营，除了IT，还涉及流程、业务、管理等方面。

“以云计算战略部署为例，其核心其实是管理。有意思的是，当企业计算规模较小时公有云的确具有非常大的优势，但当企业计算量变大时，公有云的成本优势就会逐渐消失。”殷皓表示，“因此，企业在布局云计算时需要从全局出发，考虑到各方面的因素，如预算、用户权限、数据安全、管理体系等等。”

对此，赛轮金宇集团信息部部长王海峰强调：“无论技术如何变化，IT始终是一种工具，包括大数据、云计算和物联网等最新的技术在内。在整体的布局过程中，企业还要回归到一个原点，就是所有技术的应用最终都是为了给企业带来价值。因此，企业千万不能为了上大数据而上大数据，为了做云计算而做云计算，而要结合自己的特点对投入产出做出最好的衡量。”

从制造产品到平台输出

无论如何，数字化似乎已经成为业界的共识。威海金猴集团信息中心主任张雅琳在交流中表示：“未来的企业必然要向数字化发展，而在这个过程中随着数据量的不断扩大，无论是生产还是营销都将变得更精准，每个环节和节点都要通过数据说话，因此，无论是云计算还是大数据、物联网，在未来都将变成标配。”

然而，并不是所有的企业自身都能够具备足够的数字化能力或者精力，在应用数字化技术的过程中也存在诸多难题。尤其是对于中小企业而言，殷皓介绍，目前大多数中小企业都面临着制造、管理、营销，以及金融等方面的问题，比如它们没有足够的资源去开发完整的解决方案，或者开发的解决方案之间不能够互联，造成系统冗余复杂。

也正因如此，海尔搭建了一个面向全社会孵化创客的平台，将自己的摸索路径和转型经验通过平台的形式输出。

此前，海尔推出了COSMOPlat平台，作为自己积累多年的智能制造的核心IP输出，覆盖了从用户的交互，到设计，采购、生产、物流、营销、服务智能制造过程的七大节点。此外，针对不同的领域，还打造了顺逛数字化营销和电商平台、海尔金控金融创客平台、海智在线采购管理平台等等。

以COSMOPlat平台为例，其核心理念是智能制造，与其它互联网工业平台不同，它的重心在于聚焦资源的能力，包括企业内部资源、用户资源、生态资源等等，并将用户的需求反馈到每一个节点，而不是简单地对生产线做自动化升级。

据了解，COSMOPlat平台上已经聚集了3亿用户资源、380万+的生态资源、服务全球3万多家企业，其模式已经复制到家电外的12个行业、全球20个国家。

实现生态云服务是海尔的下一步目标

而就在这个月初，海尔又发布了智汇云战略，通过智造云、智企云和智数云三大主体，覆盖了企业生产制造、管理和营销等节点，为中小企业提供标准的云服务框架，帮助它们实现在财务、税务、人力、法务等方面数字化。

该平台实际上是一个混合云的管理平台，底层由海尔自己的数据中心提供私有云服务，同时也提供包括BAT、亚马逊、微软等在内的一系列的公有云服务，供用户自行选择。在云平台之上是一个统一的数据管理平台，当用户进入到这一平台中，就可以非常方便地调用所需要的数据服务，如制造、网络维修、物流、呼叫中心等等。

在这之上是轻量化的应用级微服务模块，包括资金管理模块、税务服务模块、法务服务模块等，服务于企业的各类业务。

此外，殷皓还强调：“为了满足社会化需求，我们也会在全国布局数据中心主干节点网络，第一批将落地天津、青岛和上海，此后还将把数据中心拓展到成都、合肥、广州、重庆、宁波、云南、济南等地，在全国形成一个能够支持智能制造、智能企业管理、智能数字营销这样一个网络体系。”

看来，海尔已经做好了十足的准备。从职能服务化，到服务产品化，再到产品平台化，海尔走出了一条自己的数字化转型路径，而这一路探索的价值，不仅仅将付诸于海尔自身，还将流转向整个社会。

记录了一代人生活的海尔，或许还将记录一代制造企业的数字化创新。“实现生态云服务，这是海尔下一步的目标。”殷皓补充说。